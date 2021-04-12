2020’de Anadolu Sigorta’nın prim üretimi, yüzde 21,32 artışla 8 milyar TL’ye ulaştı. Solo net kâr 460,6 milyon TL, konsolide net kâr 510 milyon TL oldu.

21 Mart-3 Nisan 2021 tarihli sayıdan

Şirket; kara araçlarında yüzde 15, hava araçlarında yüzde 154, hava araçları sorumlulukta yüzde 29, kredide yüzde 66, kefalette yüzde 67 ve hukuksal koruma branşında ise yüzde 63 büyüdü. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, “15 ana sigorta branşı içinde altı branşta birinciliğimiz var.

2020’yi; kara araçları sorumluluk, kara araçları, genel sorumluluk, su araçları, hava araçları, kefalet branşlarında sektör liderliğiyle kapattık” diyor. Sektörde 2019’da 8 milyar TL olan sağlık branşı sektör prim üretiminin 2020’de yüzde 21 artarak 10 milyar TL’ye ulaştığını aktaran Şencan, tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) üretimindeki yüzde 52 artışın bu değişimde önemli payı bulunduğuna da değiniyor. “

Anadolu Sigorta olarak 2020’de sağlık branşı üretimimizde yüzde 15, TSS özelinde yüzde 65 artış gözlemledik” diyen Mehmet Şencan, pandemi sonrasında da sağlık branşının öne çıkmaya devam edeceğini sözlerine ekliyor.