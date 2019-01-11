Anadolu Sigorta’dan Insurtech’e destek
Anadolu Sigorta, Türkiye’de Insurtech ekosisteminin destekçilerinden olmaya devam ediyor.
“Sigortacılıkta fark yaratabilmek ve sektörü ileri seviyelere taşımak için teknolojiyle bütünleşerek müşterilerimize inovatif çözümler sunmamız gerekiyor” diyen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, Insurtech’ın en önemli yardımcıları olduğunu söyledi.
Sektörün müşteri taleplerini karşılayabilmek için Insurtech’lerin çevikliği ve enerjilerinden faydalanması gerektiğinin altını çizen Abacı, şöyle devam etti: “Amacımız, Insurtech Internet of Things (IOT) uygulamalarıyla ürünlerimizi şekillendirerek müşterilerimize sunmak.
Poliçe sahiplerine risklere karşı koruyucu uyarı mekanizmaları kurmayı ve doğru fiyatlama yapabilmeyi hedefliyoruz. Sektörümüz teknolojik fırsatlarla büyük bir hızla ilerleyecek.”
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