ABD’nin büyük bankalarından Bank of America’nın net karı, bu yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 8 azaldı.

Bank of America, 2022’nin temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, kurumun bu yılın 3. çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 8 azalarak 7,1 milyar dolara geriledi. Banka, 2021’in üçüncü çeyreğinde 7,7 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Bank of America’nın hisse başına karı da bu yılın 3. çeyreğinde 0,81 dolara indi. Bankanın hisse başına karı, 2021’in aynı döneminde 0,85 dolar seviyesindeydi.

Bankanın 2022’in 3. çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 artarak 24,5 milyar dolar oldu. Banka, 2021’in aynı döneminde 22,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

ABD’nin diğer önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo da geçen hafta üçüncü çeyrek karlarında düşüş kaydedildiğini açıklamıştı.