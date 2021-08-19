Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 13 Ağustos haftasında 51,8 milyar lira artarak 4 trilyon 95,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 13 Ağustos ile biten haftada 51 milyar 750 milyon 692 bin lira artarak 4 trilyon 95 milyar 415 milyon 7 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,20 artarak 1 trilyon 785 milyar 199 milyon 751 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,02 yükselerek 2 trilyon 171 milyar 513 milyon 579 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 261 milyar 539 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 247 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 13 Ağustos itibarıyla 849 milyon dolarlık azalış kaydedildi.

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,65 artarak 682 milyar 646 milyon 663 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,28 azalışla 556 milyar 951 milyon 776 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,29 yükselişle 248 milyar 947 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 255 milyar 59 milyon 973 bin lirası konut, 9 milyar 890 milyon 281 bin lirası taşıt ve 417 milyar 696 milyon 409 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 13 Ağustos ile biten haftada 5 milyar 920 milyon 862 bin lira artarak 3 trilyon 775 milyar 460 milyon 930 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,81 artış gösterdi.

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 903,8 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 13 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 171 milyon lira artarak 3 trilyon 903 milyar 787 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 13 Ağustos haftası itibarıyla 4 milyar 171 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 899 milyar 616 milyon liradan 3 trilyon 903 milyar 787 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 13 Ağustos haftası itibarıyla 34 milyar 443 milyon lira artış kaydetti. Söz konusu haftada yüzde 0,9 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 980 milyar 611 milyon lira oldu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Tüketici kredileri tutarı, 13 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 4 milyar 524 milyon lira artarak 720 milyar 54 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 279 milyar 289 milyon lirası konut, 14 milyar 635 milyon lirası taşıt ve 426 milyar 130 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 570 milyon lira azalarak 600 milyar 713 milyon liraya indi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,6 artarak 176 milyar 371 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 70 milyar 745 milyon lirası taksitli, 105 milyar 626 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Ağustos haftası itibarıyla 383 milyon lira azalarak 150 milyar 400 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 116 milyar 336 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 82 milyon lira artarak 810 milyar 952 milyon lira oldu.