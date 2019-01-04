Bankacılıkta 4 kritik atama
Zorlu ve sıkıntılı bir yılı geride bırakıyoruz. Bu hafta Almanak sayımızda 2018 yılı içinde finans dünyasında gerçekleşen genel müdür atamalarını derledik. 2018 yılında bankalarda şu isimler genel müdür oldu.
Gökhan Erün: Yapı Kredi Yönetim Kurulu, Mayıs 2009’dan bu yana Yapı Kredi Murahhas Üye ve Genel Müdürü (CEO) olarak görev yapan Faik Açıkalın’ın 29 Aralık 2017 itibarıyla emekli olarak ayrılacağını ve görevini 15 Ocak 2018 itibarıyla Gökhan Erün’ün devralacağını açıkladı. Erün ile birlikte banka üst yönetimi de yeniden şekillendi.
Mert Öncü: Odea Bank Yönetim Kurulu, Türk bankacılık sektörünün çeşitli kademelerinde 24 yıllık deneyime sahip yöneticilerden Mert Öncü’yü, Lübnan merkezli Bank Audi’nin Türkiye’deki iştiraki Odea Bank’a 2 Nisan itibariyle genel müdür olarak atadı.
Mert Öncü, YKB’nin hazine ve finansal kurumlardan sorumlu genel müdür yardımcısı ve icra kurulu üyesi olarak görevini yürütüyordu.
Shaoxiong Xie: Dünyanın en büyük ticari bankası ICBC’nin Türkiye iştiraki ICBC Turkey’in yeni genel müdürü, geçen hafta yapılan açıklamaya göre, Shaoxiong Xie oldu. Xie, 1990 yılından beri ICBC’nin farklı departmanlarında üst düzey yöneticilik yapıyor.
Onur Genç: Ocak 2017’den bu yana BBVA Compass’ın CEO’su ve ABD’nin ülke müdürü olarak görev yapmakta olan Onur Genç, bankanın finansallarında, özellikle de kârlılığında önemli iyileştirmeler gerçekleştirdi.
Yine Amerika’da dijital dönüşümün geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti ile çalışan bağlılığı konularında da çok önemli başarılar kaydetti. Bunun sonucu olarak da Genç, aralık ayındaki açıklama ile BBVA Grubu’nun yeni CEO’su oldu.
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