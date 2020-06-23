Türkiye Bankalar Birliği’nin, bugün gerçekleşen 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimlerin kesinleşen sonuçlarına göre Yönetim Kurulu ve Denetçiler belirlendi.
Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamada, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin, yönetim kurulunun yapacağı ilk toplantıda belirleneceği belirtildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Akbank T.A.Ş.
Citibank A.Ş.
HSBC Bank A.Ş
ING Bank A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.T
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu Denetçi Üyeleri
Alternatifbank A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
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