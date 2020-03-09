Bankalarda emekli promosyonu yarışı - Ekonomist

Bankalarda emekli promosyonu yarışı
Emekli promosyon ödemeleri, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle başladı. Promosyon alabilmek için emeklilerin maaşlarını
aldıkları bankalara gidip üç yıl geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor. Bu süreçte tüm bankalar emekli maaşlarını alabilmek için promosyon yarışına girdi.
Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak?
■ Garanti BBVA, bin 500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 800 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara bin TL, 2 bin 500 TL ve
üstünde maaş alanlara ise bin 200 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. Böylece Garanti BBVA, emeklilere ödediği promosyonu yüzde 166 artıracak. Maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler, yüzde 0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç kredisinden de faydalanabilecek.
■ Halkbank’ın promosyon tutarı, bin 500 TL’ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak.
Uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını üç yıl boyunca Halkbank’tan alma taahhüdü verecek.
■ ING Bank, 450 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece üç yıl için ek bin 800 TL promosyon daha sunuluyor ve toplam promosyon 2 bin 250 TL’yi buluyor.
■ Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ile 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenlere 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL ek ödeme yapıyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL’ye kadar promosyon vermiş oluyor.
■ Türk Ekonomi Bankası (TEB) maaşı bin 500 TL’ye kadar olan emeklilere bin TL, bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında maaş alanlara bin 125 TL, 2 bin 500 TL’nin üstü maaşlılara da bin 250 TL promosyon verecek. Yakınlarını tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilere de kişi başına 150 TL, toplamda bin 500 TL’ye varan ödeme yapılacak.
■ QNB Finansbank, emeklilere bin 250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor. QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye’deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurtiçi tüm banka ve ATM’lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar.
■ VakıfBank, yeni anlaşmayla emekli maaşlarına verdiği promosyonları yüzde 66 oranında artırdı. Buna göre, aylık maaşı bin 500 TL’ye kadar olanlara 500 TL, bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri olanlara ise 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.
■ Yapı Kredi, emekli maaşlarını üç yıl Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emeklilere bin TL’ye varan nakit promosyon verecek. Banka, Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?