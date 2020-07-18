Bankalar vatandaşların Kurban Bayramı ihtiyaçları için kredilerini açıklama başladı. 5 bankanın bayram kredisi faiz oranları ve vade seçenekleri şöyle…

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle Bayram Kredisi sunuyor.

Garanti BBVA’dan yapılan açıklamaya göre, çalışanların, esnafın ve emeklilerin Kurban Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını kolayca ve en uygun şartlarda karşılayabilmesi amacıyla, avantajlı faiz oranlarıyla Bayram Kredisi kampanyası gerçekleştiriyor.

Garanti BBVA, yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle Bayram Kredisi sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler; Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, Garanti BBVA Şubeleri ve 444 0 335 Anında Kredi Hattı’ndan kolayca kredi başvurusunda bulunabiliyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank, yaklaşan Kurban Bayramı’na özel başlattığı kampanya kapsamında 60 aya varan vadeler ile birlikte yüzde 0,75’ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkanı sunuyor.

Şekerbank’tan yapılan açıklamaya göre, banka, Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyacı artan bireysel müşterileri için gelenekselleşen bayram kampanyası sunuyor.

Banka, bayram kampanyasıyla 60 aya varan vadeler, yüzde 0,75’ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkanı ile finansman desteği sağlayacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 30 Temmuz’a kadar Şekerbank şubelerinden başvuru yapabilecek.

TEB

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kurban Bayramı’na özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 0,89’dan başlayan ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, Kurban Bayramı’na özel kredi kampanyası başlatıyor. Yeni kampanyasıyla TEB, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun ödeme koşullarıyla karşılayacak.

Findeks notuna göre yüzde 0,89’dan başlayan ve 3 ay ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle sunulan kredi kampanyasıyla müşteriler, farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçlarına göre değişen vade ve Findeks notuna göre değişen faiz oranından faydalanabiliyor.

Kredi teklifinden yararlanmak isteyen müşteriler, TEB Şubelerinden, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı Merkezi ve www.teb.com.tr’den başvuru yapabiliyor.

ING TÜRKİYE

ING Türkiye 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık %0,79’dan başlayan faiz oranlarıyla kredi sağlıyor. ING müşterisi olmayan kişiler de kredi başvurusu yapabiliyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank Kurban Bayramı’nda vatandaşlara aylık 0,84’ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Kurban Bayramı’na özel 3 ay ödemesiz olarak sunulan krediden faydalanmak isteyenlerin bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerektiği bildirildi. Bayram kredisi için en yakın şubeye giderek de başvuru yapılacak. Ayrıca 0 850 222 0 900 numaralı çağrı numarasını arayarak bilgi alına bileceği aktarıldı.