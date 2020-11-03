Türkiye Bankalar Birliği, bankaların depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacağını duyurdu.

Açıklamada, müşterilerin depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçebilecekleri belirtildi.

TBB’den yapılan açıklama şöyle:

“İzmir ilimizde meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Depremin etkilerinin sınırlı bir alanda kalması tesellimiz olmuştur. Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır.

Müşterilerden depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçmeleri beklenmektedir. Mücbir hali yaşayan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması amacıyla gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyeleri bilgilendirilecektir.”