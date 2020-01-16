Bankaların yarışmaları start up’ları bekliyor
Yenilikçi fikirlerin gerçeğe dönüştürülmesi konusunda, girişimcilere yönelik olarak düzenlenen yarışmalar önemli katkılar sunuyor.
Bu yarışmalar, girişimcileri ve start up’ları cesaretlendirmesinin yanı sıra güçlenmelerine de katkı sağlıyor. Sahaya yeni çıkan, teknoloji ve inovasyona dayalı esnek yapılarıyla varlık gösteren start up’ların, global ve kurumsal firmaların deneyiminden ve network gücünden faydalanmaları ekosistem için önemli katkılar yaratıyor. Köklü firmalar da start up’lar ile doğru bir iş modeli doğrultusunda bir araya geldiklerinde büyük fırsatlar elde ediyor.
Yarışmalar sayesinde ekosistemdeki tüm aktörlerin farkındalığı artıyor. Bunun en somut örneği de Ekonomist, Garanti BBVA ve KAGİDER’le birlikte 13 yıldır düzenlenen Kadın Girişimci yarışması. Herhangi bir platformda bir kurumun desteğini arkalarına alan girişimci ve start up’ların, diğer kurum ve kuruluşların hatta yatırımcıların güvenini kazanma ve desteğine ulaşma süreçleri kolaylaşıyor.
Bankalar da start up’lara özel düzenledikleri yarışmalarla bu anlamda adeta birbirleriyle yarışıyor. Bu yarışmalarda dereceye giren start up’lar, para ödüllerinin yanı sıra, yatırımcı bulma, networking, MBA bursu, danışmanlık ve mentorluk gibi birçok destekten de yararlanma şansına sahip oluyor.
Biz de haberimizde bankaların start up’lara özel hazırladıkları yarışmaları araştırdık.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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