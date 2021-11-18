BBVA, Garanti Bankası’ndan pay alım teklifi için SPK’ya başvurduğunu açıkladı.

BBVA bugün itibariyle, Garanti Bankası’nın hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK’ya başvurusunu yaptığını açıkladı.

BBVA’nın KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

“15 Kasım 2021 tarihli açıklamamıza ilave olarak; BBVA bugün itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan Pay Alım Teklifi Tebliği’nin (II-26.1) Dördüncü Bölümü hükümleri uyarınca, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK’ya başvurusunu yaptığını bildirir.”

BBVA, Garanti’de kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar vermiş ve hisse başına 12,20 TL gönüllü pay alım teklif fiyatı belirlemişiti.