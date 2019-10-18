Cem Öksün genel müdür oldu
HSBC Yatırım genel müdürlüğü görevine Cem Öksün atandı. Cem Öksün, HSBC Türkiye bünyesine katılmadan önce, BNP Paribas TEB Yatırım Menkul Değerler’de genel müdür yardımcısı olarak görev alıyordu.
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Cem Öksün, The George Washington Üniversitesi’nde Finans ve Uluslararası İş İdaresi çift ana dalda yüksek lisans yaptı.
Hisse senetleri alanında 22 yıllık deneyime sahip olan Cem Öksün, 1996-2002 yılları arasında New York’ta SG Cowen Securities ve MFI Securities LP yatırım şirketlerinde görev aldı.
Sonrasında EFG İstanbul, ve Credit Suisse İstanbul’da çalıştı.
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