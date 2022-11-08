DenizBank sürdürülebilirlik ilintili 605 milyon dolar büyüklüğündeki sendikasyon kredisi ile yılın ikinci yarısında gerçekleşen en yüksek tutarlı işleme imza attı.

DenizBank açıklamasına göre, 17 ülkeden 36 bankanın katıldığı 367 gün vadeli sendikasyon, yılın ikinci yarısının en geniş katılımlı işlemi oldu.

Banka, 605 milyon dolar, ılımlı sürdürülebilirlik ilintili işlemde, sürdürülebilir tarımın ve kadın girişimcinin finansmanına verilen öneme dikkati çekti.

DenizBank, temin ettiği kaynak için sürdürülebilir tarıma ve kadın işletmecilere sağlayacağı finansman hedefini 2 kat artırarak bu alanlardaki taahhüdünü de güçlendirdi.

İşlem ile bankanın ekonomiye sağladığı sürdürülebilirlik ilintili finansman miktarı 1,8 milyar dolara ulaştı.

Mizuho Bank Ltd’in aracı banka olduğu işlem, Bank of America, Emirates NBD Capital Limited, MashreqBank PSJC ve Standard Chartered Bank koordinatörlüğünde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, ülke ve gezegenin geleceği için üstlendikleri sorumlulukların bilincinde olduklarını ifade etti.

Ateş, “Sürdürülebilirliği; çiftçimizin, KOBİ’mizin ve ekonomimizi ayakta tutan tüm niş sektörlerin finansmanından çevresel politikalarımıza; kurum kültürümüzün tamamına entegre ediyoruz. Bu sebepledir ki, gözümüz gibi bakılması gerektiğine inandığımız tarımı tam 20 senedir inovatif çözümlerimiz ve sınır tanımadan, köylere, tarlalara kadar ulaştırdığımız nitelikli finansal hizmetlerimizle destekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de ilk kez tamamen tarım sektörünün dinamiklerine özel tasarlanan, hasat vadeli finansal enstrümanı Üretici Kart ile bu topraklarda üretimin, verimliliğin durmaksızın devam etmesine katkı sağladıklarını aktaran Ateş, şunları kaydetti:

“Yeni sendikasyon kredimizde de tarıma yönlendirdiğimiz bu kaynağı daha da büyütmeyi öncelik olarak belirledik. Bu sebeple, Ekim 2021’deki sürdürülebilirlik ilintili ilk sendikasyonumuzda, sürdürülebilir tarım kredilerimizi artırmak amacıyla belirlediğimiz performans kriterimizi şimdi iki katına çıkarıyor; Üretici Kartımızın cirosunu ise yüzde 15 artırmayı taahhüt ediyoruz.

Diğer yandan, gıda güvenliği ve temiz kaynaklar kadar, kadın istihdamı ve girişimciliğinin de ülke geleceği açısından hassasiyetle sahiplenilmesi gerektiğine inanıyor; özellikle küçük ve orta ölçekteki kadın işletmelerimizin ayakta kalabilmesi için 1 milyar TL kredi sağlamayı da hedeflerimiz arasına koyuyoruz.

İlk günden bu yana memleketimiz için çalışıyoruz. Ülkemizin her karışında, bağında, tarlasında, çiftçilerimizden kadın girişimcilerimize, insanlarımızın ekonomiye katkısını güçlü şekilde sürdürebilmesinde payımız bulunmasından mutluluk duyuyoruz. Geleceğimize hizmet eden her alanda iz bırakmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.”