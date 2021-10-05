Bireysel bankacılıkta özellikle online kredi kullandırmalarında hız kazanan Vakıfbank; hem ihtiyaç hem de taşıt ve konut kredilerinde iyi bir ivme yakaladı. Dijital kredilerde de birçok yeni ürün ve hizmeti hayata geçirdi.

Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi; Anında Dijital Kredi ve Taksitli Ek Hesap ürünleriyle müşterilerin online alışverişlerde ihtiyaç duyacakları finansman desteğini verdiklerini, SKY Limit ile de müşterilerine yüksek tutarlı, hazır kredi limiti sunduklarını söylüyor.

“Bireysel bankacılıkta ürün ve hizmetlerimizi dijital yöntemlerle çeşitlendiriyoruz” diyen Çelebi; farklı gelir gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak dijital kredi ürünlerini büyüteceklerinin ve yenilikçi bireysel bankacılık ürünleri sunacaklarının altını çiziyor.

Özel bankacılıkta da yeni hizmet noktalarının ve şubelerin açılması gündemde.

Ceren Oral Balaban; M. Lütfü Çelebi ile Vakıfbank’ın bireysel ve özel bankacılıktaki ajandasını konuştu:

FİNANSMANA KOLAY ERİŞİM

Hızlı ve kusursuz hizmet amacımıza uygun olarak müşteri taleplerini karşılamak, ilk önceliğimiz. Müşterilerimiz, Vakıfbank Mobil’den yıllardır dijital kredi kullanabiliyor. Fiziksel olarak şubede bulunmanın tercih edilmediği bu dönemde de dijital kredi ürünlerimizle hane halkının finansman erişimini kolaylıkla sağladık.

SKY Limit ve Anında Kredi gibi dijital kullandırılan kredilerimizle sektörde öncüyüz. Bu yıl da uzaktan kredi kullandırım kanallarımızı; tüketici kredisi haricinde, e-ticaret alışverişlerine özel krediler ve farklı gelir gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak dijital kredi ürünleriyle büyütmeyi hedefliyoruz.

‘SKY LIMIT’E İLGİ YÜKSEK

Dijital kredi kullandırım oranlarımız özellikle SKY Limit ürünümüzle 2021’de daha da ivme kazandı. SKY Limit ile kişiye özel, yüksek tutarlı tek bir kredi limiti tanımlıyoruz. Müşterilerimiz, önceden tanımlanmış bu kredi limitlerini ek hesap, kredi kartı, konut kredisi ya da ihtiyaç kredisi gibi farklı kredi ürünlerine istediği şekilde dağıtabiliyor.

SKY Limit’i çıktığı günden bu yana 1,5 milyon müşterimize tanımladık ve 640 bin müşterimiz limitlerini aktif olarak kullanıyor. SKY Limit ile müşterilerimize yüksek tutarlı ve daima hazır kredi limiti sunuyoruz. Her kredi kullanımında belge istemeyerek zaman tasarrufu da sağlıyoruz.

CLICK KART’ YENİLİĞİ

Kredi harici yenilikçi bireysel bankacılık ürünleri de geliştiriyoruz. Hane halkının alışverişte ihtiyaç duyacağı finansal desteği, kredi ve taksitli ek hesap seçenekleriyle ödeyebilmesi olanağını sektöre kazandırdık. Kartı olmayan müşterilerimiz için Mastercard iş birliğiyle Click Kart’ı kullanıma sunduk.

Click Kart’a başvuran Vakıfbank müşterileri, anlık tamamlanan değerlendirme sürecinin ardından onaylanan dijital kartlarını internet üzerinden alışveriş için kullanabiliyor. Fiziki POS cihazlarında mobil temassız ödeme ve QR ödemeyle Click Kart’ı kullanmak mümkün. Sadece ad ve soyadı olduğundan kart kötü niyetli kişilerin eline geçse de kullanılamıyor.

ÖZELLİKLİ ÜRÜNLER

Hem üzerinden hem de tüketici ihtiyacına yönelik özellikli ürünler geliştirme çalışmalarımız sürüyor. İhtiyaçlara yönelik çıkardığımız rekabetçi ürünlerle tasarruf mevduatı pazar payımızı da artırıyoruz. ARI Hesabı ürünümüzün ve dijital kanalların etkin kullanımının bu artışa katkısı büyük.

Günlük olarak avantajlı faiz oranlarıyla müşterilerimize getiri sağlayan ARI Hesabı; ATM’den hesaplarına para yatırma ve hesaplarından para çekme işlemleri ve dijital kanaldan masrafsız para gönderme işlemleriyle müşterilerimizin en çok tercih ettikleri ürünlerden biri.

KAMUDA İLK VE TEK

Vakıfbank Özel Bankacılık’, kamu bankaları arasında ilk ve tek özel bankacılık hizmeti sunan marka. Dördü İstanbul’da, diğerleri Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya’da olmak üzere toplam dokuz özel bankacılık şubemiz var. Tüm şubelerimizde ağırlıklı yatırım ürünleri sunulurken Antalya, Yeşilyurt, Bursa ve İzmir’de Vakıf Yatırım şubeleri de hizmet veriyor.

Diğer özel bankacılık şubelerimizde de Vakıf Yatırım şubesi açılmasını planlıyoruz. Yeni hizmet noktalarının ve şubelerin açılması da gündemimizde. Hedefimiz; yenilikçi ve alternatif finansal çözümlerle istikrarlı ilerleyişimizi varlık büyüklüğümüzde, kârlılığımızda ve müşteri sayılarımızda sürdürmek.