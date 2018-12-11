Dijitalleşmede öncülüğü sürdüreceğiz
2018’ in dokuz ayında konsolide aktif toplamımız yüzde 45 artışla 422 milyar TL’ye yükseldi. Net kârımız 3 milyar 586 milyon TL oldu. Nakdi ve gayri nakdi kredilerimizi yüzde 32 artırarak ülke ekonomisine 353,2 milyar TL’lik kaynak sağladık.
Konsolide bazda nakdi kredilerimiz yıllık yüzde 31 artışla 249,4 milyar TL’ye, özel bankalar arasındaki kredi pazar payımız yüzde 16,8’e ulaştı. Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında kullandırdığımız krediler 2017’nin sonuna göre yüzde 62 artışla 20,8milyar TL’ye, pazar payımız ise yüzde 7,2’ye çıktı.
Toplam mevduatımız yüzde 34 yükselişle 221 milyar TL’ye çıktı. Vadesiz mevduat oranımız aynı dönemde yüzde 37 arttı. Sermaye yeterlilik rasyomuz konsolide bazda yüzde 13,3 oldu.
Eylül 2018 itibarıyla dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 28, mobil bankacılık müşterilerimizin sayısı yüzde 37 arttı. Nakit dışı işlemlerde dijital kanallarımızın payı yüzde 96’ya yükseldi. Dijitalleşmede öncülüğü sürdürecek şekilde öngördüğümüz yatırım planlarımıza devam edeceğiz.
Gökhan Erün/Yapı Kredi Bankası (YKB) CEO’su
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