Dünya faktoringini Türkler yönetiyor
Bünyesinde 90 ülkeden 400 finans şirketini barındıran Dünya Faktoring Organizasyonu Factors Chain Internationalen (FCI) Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi Direktörlüğü’ne Betül Kurtuluş atandı.
Betül Kurtuluş, ikinci kez FCI Dünya Başkanlığı görevini yürüten Çağatay Baydar ve Dünya Eğitim Direktörü Ayşen Çetintaş’ın ardından üst yönetime gelen üçüncü Türk yönetici oldu.
25 yılı aşkın sektör deneyimi olan Kurtuluş, son olarak Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Üyeliği, Strateji Factoring Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.
Dünya çapında yıllık 3,1 trilyon dolar ciroya ulaşan faktoring sektörü, işletme sermayesi açısından küresel bir güç. Faktoring sektörünü geliştirmek, küçük ve orta ölçekli şirketler başta olmak üzere dünya ticaretine olan katkısını artırmak amacıyla kurulan FCI, Türkiye’nin de içinde yer aldığı, Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi’ni bir ticaret üssü olarak görerek bu bölgedeki yatırımlara ağırlık veriyor.
Türkiye, FCl’ın Orta ve Doğu Avrupa ile Ortadoğu bölgesinde konumu ve büyüklüğü ile en önemli ülkelerden birisi. Türkiye, FCI üyeleri arasında en fazla ihracat faktoringi kullanan ülke konumunda. 2017 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar işlem hacmi yaratıyor.
Bu bölge ise toplam 99 banka ve faktoring şirketlerinin 150 milyar Euro cirosuyla FCl’ın toplam işlem hacminin yüzde 30’unu gerçekleştiriyor.
FCI adına açıklama yapan Dünya Başkanı Çağatay Baydar şu değerlendirmede bulundu: “Geçtiğimiz aylarda Dünya Faktoring Organizasyonu (FCI) olarak Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve Ortadoğu Bölge Toplantısı’nı ‘Kıtalar Birleştiren Ülke: Türkiye’ temasıyla Türkiye’de gerçekleştirdik.
Bunun ardından bir Türk yöneticinin de Dünya Faktoring Organizasyonunda görev almasını, çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyorum.
Bu bölgenin yönetimine Betül Kurtuluş’un katılması sonrasında başta Türkiye olmak üzere, bölge üyelerinin uluslararası işlemlerinin başlatılmasında, arttırılmasında, yeni finansal kaynaklara ulaşılmasında, tedarikçi finansmanı (FCIReverse) ve İslami faktoring işlemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.”
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