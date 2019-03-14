Ekonomiye 267 milyar TL kredi desteği
- 2018’de ekonomimize sunduğumuz destek 214 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 267 milyar TL’ye ulaştı. Mevduatımızı 209 milyar TL’ye, aktiflerimizi 355 milyar TL’ye çıkardık. 2018’de 1 milyar 427 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 709 milyon TL konsolide net kâr elde ettik.
- Ocak ayı içinde tamamlanan başarılı sermaye artışımız yurtdışındaki yatırımcılarımızdan da büyük ilgi gördü. Bu işlem sonucu Türkiye’ye yaklaşık 210 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi sağlandı.
- 2018 Eylül’ de imzaladığımız sendikasyon kredisi de önemli dönüm noktalarından biri oldu. Bu işlemle sendikasyon piyasalarına erişim tekrar sağlandı, yurtdışı borçlanmanın önü açıldı. Sağlam finansallarımız ve yurtdışındaki yüksek itibarımız sayesinde 2018 gibi bir yılda ekonomimize toplam 4,8 milyar dolarlık dış kaynak sağladık.
- İnsan kaynakları ve teknoloji yatırımlarımız devam ediyor. 2018’de yaygınlaştırmaya başladığımız ‘Yeni Nesil Akbank’ şubelerimizle ve bu yıl içinde faaliyete geçecek Veri ve Yaşam Merkezi ile sektörde etkinliğimiz giderek artacak.
Hakan Binbaşgil/Akbank Genel Müdürü
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