Fibabanka, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi’nin (TMKŞ) desteği ile Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracının ikincisini gerçekleştirdi.

Fibabanka açıklamasına göre, başarılı bir şekilde tamamlanan ihraçta Fibabanka’nın kullandırdığı toplam 542,1 milyon TL’lik tüketici kredisi seküritize edildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Fibabanka Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Fibabanka’nın kullandırdığı tüketici kredilerini seküritize etmek üzere bir yıla kadar uzanan vadelerde ikinci kez Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

“Farklı kredi portföylerini dahil ederek VDMK ihraçlarımızı zenginleştirmeyi hedefliyoruz”

Mert, “Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi’nin sunduğu ürün geliştirme, kredi analitik, BT altyapı ve operasyon hizmetlerinden faydalanılarak A ve B grubu olmak üzere 7 farklı vade aralığında en kısa vade 32, en uzun vade 362 gün olacak şekilde toplam 542,1 milyon TL tutarındaki ihracı başarılı bir şekilde tamamladık.

İhraç edilen VDMK’ların getirisini kredilerin ödenme performansı ve kredilerden gelecek nakit akışlarının nemalandırılması ile oluşacak pozitif getiriyle değişecek şekilde tasarladık. İhraç edilen VDMK’lar sayesinde bankamız, aktifteki kredilerini menkul kıymetleştirerek bilançosunu çok daha esnek ve likit bir şekilde yönetme olanağına sahip olurken söz konusu menkul kıymete yatırım yapan yatırımcılar ise bu ürünler aracılığıyla kredilerin nakit akışını ve getirilerini portföylerine almış olacaklar.” ifadelerini kullandı.

Fibabanka’nın yeni varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarına yönelik olarak TMKŞ ile çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiğini belirten Mert, “Bugüne kadar tüketici kredileri ile sınırlı gerçekleştirdiğimiz ihraçlara yeni dönemde farklı kredi portföylerini dahil ederek VDMK ihraçlarımızı zenginleştirmeyi hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.