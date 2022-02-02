Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, kasımda 115 milyar 533 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, kasımda önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 155 milyon dolar, yükümlülükleri 2 milyar 854 milyon dolar azaldı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 1 milyar 699 milyon dolar gerileyerek 115 milyar 533 milyon dolara düştü.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 3 milyar 246 milyon dolar azalırken, ihracat alacaklar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 635 milyon dolar ve 469 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 483 milyon dolar ve 1 milyar 29 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 1 milyar 658 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 1 milyar 758 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 1 milyar 725 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 688 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 59 milyon dolar düşüş kaydetti.

Kısa vadeli varlıklar, kasımda 137 milyar 598 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 76 milyar 780 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, kasımda bir önceki aya göre 1 milyar 554 milyon dolar azalarak 60 milyar 818 milyon dolara geriledi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 28 oldu.