Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) genel kurul toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın sigorta sektöründeki beklentilerini dile getirmesiyle, sektörün gelecek planları yeniden gündeme geldi.

Sigortacılığın finans sektöründeki payının sadece yüzde 4,5 olduğuna dikkat çeken Lütfi Elvan, bu payın artmamasındaki problemin bulunup çözülmesi için kamu ve özel sektörün birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın bağlı olduğu Maher Yatırım Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Lütfi Elvan’ın dikkat çektiği noktaların sigorta sektörünün paydaşları açısından büyük önem taşıdığını kaydediyor.

Türkiye’deki hayat, hayat dışı, emeklilik ve reasürans şirketlerinin toplam varlıklarının 2021 Mart sonu itibarıyla 318 milyar TL olduğunu belirten Uluçeçen, bankaların toplam varlıklarının 6,5 trilyon TL ile sigortacılık sektörünün yaklaşık 20 katı olduğu bilgisini veriyor.

Maher Sigorta Grubu da yeni dönem için önemli hedefler belirlemiş durumda. “Oluşturduğumuz yatırım portföyünün bir kısmıyla finans sektörüne yatırım yapacağız” diyen Levent Uluçam, böylece yatırım portföyünü daha aktif yöneteceklerini söylüyor.

Hayatdışı sigortacılık sektöründe Quick Sigorta ve Corpus Sigorta ile toplamda yaklaşık 3,5 milyar TL’lik varlık yönettikleri bilgisini veren Uluçeçen, bu bilanço büyüklüğüyle kefalet, alacak sigortaları, bina tamamlama sigortaları gibi yeni ürünlerde sektöre öncülük edeceklerinin altını çiziyor. Levent Ulu-çeçen ile holdingin sigortacılık alanındaki yeni dönem iş planlarını ve sektörün geleceğini konuştuk:

AKTİF YATIRIM YÖNETİMİ

Bizim için sigortacılık sadece risk transferi olmadı. Her zaman sigortacılıkta underwriting kadar yatırım yönetiminin de önemli olduğunu düşündük. Şimdi de yatırımlarımızı finans sektörüne yönlendirme kararı aldık.

Maher Sigorta Grubu, son yıllardaki atılımla finansal sigortalar alanında sektöre liderlik etti ve know-how oluşturdu. Şimdi bu birikimi finans sektöründe kullanmak ve yatırım portföyümüzü daha aktif yönetmek istiyoruz. Bu bakımdan kısa vadeli hedefimiz; bir finansman şirketi yatırımıyla finans sektörüne doğrudan girmek.

“SEKTÖRE ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ”

Sigortacılığın verdiği piyasa bilgisi, risk yönetimi uzmanlığı ve bilanço büyüklüğüyle finans sektörünün sunduğu fırsatlardan daha etkin şekilde yararlanmayı hedefliyoruz.

Kentsel dönüşüm gibi büyük projelerde, sigortacılığın yanında finansman ürünleri de sunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün portföyünü hızlı ve verimli şekilde oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu vizyonla, orta vadede bankalarla kıyaslanabilecek varlık büyüklüklerine ulaşabileceğimize inanıyoruz. Hayat-dışı sigortacılık sektöründe Quick Sigorta ve Corpus Sigorta ile toplamda yaklaşık 3,5 milyar TL’lik varlık yönetiyoruz. Bu bilanço büyüklüğüyle kefalet sigortaları, alacak sigortaları, bina tamamlama sigortaları gibi yeni ürünlerde sektöre öncülük edeceğiz.

BİNA TAMAMLAMA SİGORTALARI

Türkiye’nin en önemli gündemi, kentsel dönüşüm olmalı. Ülkemizin şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda, kentsel dönüşüm için en gerçekçi yöntemin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri olduğunu söyleyebiliriz.

Hak sahipleri ile yüklenicilerin arasındaki güveni sağlayacak tek sektör ise sigortacılık. Hak sahipleri lehine düzenlenecek bina tamamlama sigortalarıyla oluşturulacak güven ortamı, kentsel dönüşüm projelerine ivme kazandıracak.

ÜRÜN GAMI GENİŞLEMELİ

Bankaların Mart 2021 itibarıyla yönettikleri ve yaklaşık 6,5 trilyon TL’ye ulaşan bilanço varlıkları, sigortacılık sektörünün yaklaşık 20 katı. Bu dengesizliği düzeltmemiz gerekiyor. Sigortacılık sektörünün aktif büyüklüğünü bankacılık sektörüyle kıyaslanabilir seviyelere yükseltmek temel hedefimiz olmalı.

Bu hedefe ulaşabilmemiz için öncelikli olarak sigorta ürün gamını genişletmeliyiz. Biz özellikle kefalet sigortaları, alacak sigortaları ve bina tamamlama sigortalarında çok büyük bir potansiyel görüyoruz. Sigorta şirketlerinin en büyük sorunu, sigortacılıkta dar bir çerçeve içine sıkışmak.