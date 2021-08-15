Garanti BBVA, esnaf ve KOBİ’lere yönelik yeni çözümlerini hayata geçirdi. Banka, bu çözümlerle esnaf ve KOBİ’lerin nakit yönetimi ihtiyaçlarına fayda sunmayı ve dijitalleşme süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, KOBİ’ler için dijitalleşmenin işlerini devam ettirebilmeleri açısından daha önemli ve öncelikli bir konu haline geldiğini söylüyor.

KOBİ ve işletmelerin pandeminin etkisiyle cirolarının düştüğünü ve maliyetlerinin arttığını gözlemleyen Kaya; işletmelerin nakit akışını efektif yönetmeye odaklandığını, birçoğunun da fiziksel mağaza cirolarının azalmasıyla e-ticarete geçmeye ihtiyaç duyduğunu kaydediyor.

Bu kapsamda Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), Garanti BBVA POS müşterilerine özel bir program geliştirdi. Program kapsamında iş yerlerinin maliyetlerine yardımcı olacak 20 kadar kampanya ve iş birliği oluşturuldu.

GÖSAŞ Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, sektöründe önde gelen şirketlerle entegrasyonlar yaparak, Garanti BBVA POS sahiplerine farklı fırsatlar sunmayı ve bu yolla maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerinin altını çiziyor.

Süzer, program hakkında şu bilgileri aktarıyor: “Garantibbvapos.com.tr’ye giren müşterilerimiz, ayda 3 bin TL’ye varan bonus ve indirimlerden nasıl faydalanacağını görebiliyor.

Ticari kredi kartı sahibi POS müşterilerimize ise 10 bin TL’ye kadar faizsiz ve ücretsiz ekstre erteleme ile 5 bin TL’ye kadar faizsiz ve ücretsiz ‘Taksitli Nakit Avans’ fırsatı sunuyoruz. Onları e-ticarete geçişte ihtiyaç duyacakları şirketlerle bir araya getiriyor ve bu iş birliklerinde yüzde 50’lere varan indirim olanağı sağlıyoruz.”