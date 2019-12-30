Garanti BBVA’ya 300 milyon dolar kredi
Garanti BBVA, Çin Eximbank’tan 300 milyon dolar tutarında üç yıl vadeli kredi sağladı.
İki banka arasındaki anlaşma kapsamında sağlanan kredi, Türk şirketlerinin Çin’den yapacakları ithalatların finansmanında kullanılacak.
Dış ticarette müşterilerinin çözüm ortağı olarak hareket eden Garanti BBVA, uluslararası anlaşmalarla dış ticaretin finansmanında müşterilerine farklı çözümler sunuyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, şu açıklamaları yaptı: “Garanti BBVA, bu kredi anlaşmasıyla Çin işlemlerindeki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Çin Eximbank ile uzun yıllara dayanan güçlü bir ilişkimiz var.
2016’da imzaladığımız sözleşmeden sonra Çin Eximbank ile tekrar yüksek tutarlı bir krediye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.
Bu anlaşma, uluslararası piyasalarda bankamıza duyulan güçlü güvenin de bir göstergesi. Yurtdışı bağlantılarımızla dış ticaretin finansmanı konusunda müşterilerimize yeni çözümler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?