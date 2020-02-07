Garanti’den ekonomiye 322 milyar TL katkı
Konsolide finansal tablolarına göre Garanti BBVA’nın 2019 net kârı 6 milyar 242 milyon TL oldu.
Aktif büyüklüğü 428 milyar 554 milyon TL’ye, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 321 milyar 964 milyon TL’ye ulaştı.
Müşteri mevduat tabanı yıllık yüzde 15 büyümeyle 274 milyar 609 milyon
TL’ye yükseldi. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, güçlü sermaye
odaklarını korudukları ve konsolide sermaye yeterlilik oranının yüzde 17,8, öz kaynak kârlılığının yüzde 12,4, aktif kârlılığın yüzde 1,5 olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.
“2019’u beklentilerin üzerinde daha pozitif bir tabloyla tamamladık” diyen Baştuğ, TL kredilerde özel bankalar arasında lider konumlarını koruduklarını kaydetti.
Baştuğ, müşterilerin finansal sağlığını korumak için gerekli her türlü destek ve yardımı yapmaya devam edeceklerini de belirtti.
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