Halkbank’tan kredi desteği
Halkbank, esnaf ve sanatkârlara yılın ilk üç ayında 10 milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 milyar TL esnaf kredisi desteği vereceğini açıkladı.
Banka, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlattığı programla yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacak.
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları ifade etti: “Ekonomimize değer katacak uygulamalarla yeni yılda da işletmelerin faaliyetlerini finansal anlamda hiçbir zorluk yaşamadan sürdürmesini sağlayacağız.
Ülkemizin kalkınması, üretim ve istihdamın artması için geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle esnaf ve sanatkârlara destek olmayı sürdüreceğiz. 2019 yılına özel geliştirdiğimiz Esnaf Kredi Programı ile bu yıl yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacağız.”
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