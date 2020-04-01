Halkbank’tan yapılan açıklamada, Halkbank Finans Grubu bünyesinde görev yapan her çalışan için net bir asgari ücret düzeyinde bağış gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bankanın 82 yıllık geçmişinin her anında olduğu gibi, bundan sonra da “Halkın Bankası” olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Milletimiz gücünü ve insani duyarlılığını bir kez daha göstermekte, tüm dünyaya örnek olması gereken büyük bir dayanışma ruhu ortaya koymaktadır. Bu kampanyaya öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Kamu sağlığı için büyük önem taşıyan bu süreçte tüm finansal imkanlarımızla ekonomik istikrarımızın korunmasına hizmet edecek, bu zor günlerin hızla geride kalması için üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz. Halkbank her koşulda insana değer veren ve ülkesine değer katan bir bankadır.

Bu anlamlı kampanyaya destek olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin ve tüm dünyanın en kısa zamanda sağlıklı günlere kavuşması temennisi ile koronavirüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavisi devam etmekte olan hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.”

KUVEYT TÜRK FİNANS’TAN 20 MİLYON LİRALIK DESTEK

Kuveyt Türk Finans Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre “Değerlerimizle büyüyoruz” anlayışıyla sahip oldukları tüm varlıkların korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Kuveyt Türk Finans Grubu’nun sivil toplum kuruluşlarına ve yardım kampanyalarına desteğini sürdürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tedbirlerden dolayı olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek veren Kuveyt Türk Finans Grubu, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde yürütülen kampanyaya 20 milyon lira bağışladı.

Kuveyt Türk Finans Grubu, çalışanlarına ve müşterilerine de Milli Dayanışma Kampanyasına destek olma çağrısında bulundu.