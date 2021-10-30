Howden Group Holdings bünyesinde hizmet sunan Howden Türkiye; 2014’ten bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren, reasürans ile ihtisas brokerliği konularında uzman olan Matrix Türkiye’nin yüzde 100’ünü satın aldı.

Bu satın almayı globalde ve Türkiye’de organik ve inorganik büyüme stratejisi doğrultusunda yapan Howden Türkiye; satış yelpazesini genişletmeyi ve iş ortaklarına çözüm odaklı yeni hizmet alanları açmayı hedefliyor.

Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su Atınç Yılmaz; Matrix Türkiye’yi Howden ailesine katarak müşterilerine ve iş ortaklarına çözüm odaklı yeni hizmet alanları açtıklarını söylüyor.

Geçen aylarda ise global bir markayla yoluna devam etme vizyonundaki bir acenteyle satın alma işlemi yaptıklarını kaydeden Yılmaz, “Bünyemize bireysel ve dijital satış kanallarında yetkinlik kazandıracak başarılı girişimci isimleri kattık.

Farklı, yenilikçi ve hızlı çözümler sunmak amacıyla Türkiye’deki yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diyor.

Atınç Yılmaz ile Howden Türkiye’nin yeni dönem ajandasını konuştuk:

ORGANİK VE İNORGANİK BÜYÜME

Türkiye’de reasürans alanında pazar payında lider oyunculardan biriyiz. Önceliğimiz; Türkiye’de ürün ve hizmet çeşitliliğimizi sürdürmek ve ekibimize yeni yetenekler katarak müşterilerimize yeni çözümler sunmak.

Stratejik büyüme hedeflerimize ve girişimci kurum kültürümüze uyan, müşteri öncelikli dinamik şirketleri bünyemize katarak inorganik, pazar lideri olma stratejimiz doğrultusunda da organik büyümeye devam edeceğiz.

HYPERION X, KİLİT AKTÖR

Ayrıca Covid-19 sonrası çok yoğun M&A faaliyeti olacağı beklentisindeyiz. Biz de sigortacılıkta yeni çözümler sunmaya devam edeceğiz. 90 ülkedeki Howden ofisleri ve Howden One iş ortaklığı ağına bağlı temsilcilikleriyle çalışmalarımız sürüyor.

Küresel çapta grubumuza verimlilikler kazandıracak dijitalleşme projeleri de gerçekleştiriyoruz. Masrafları azaltmaya yardımcı olan dijital çözümler için grubumuzun veri ve teknoloji kolu olan Hyperion X, kilit aktör durumunda.

KURUMSAL MÜŞTERİLERE ÖZEL ÇÖZÜMLER

Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi (TMEA) için büyük kurumsal müşterilere özel bir segment oluşturduk.

Bu girişimin amacı; ihtiyaç ve beklentileri farklı olan belli büyüklükteki gruplara daha fazla odaklanmak ve ihtiyaçlarına çözüm odaklı teklifler sunmak.

Belli büyüklükteki müşterilerimizin teminat yapılarının yönlendirilmesini optimize etmek, doğru market ve fiyat performans analitiği sağlamak üzere Hyperion X’in geliştirdiği ‘Nova’ gibi yeni özel çözümlerimizi devreye almayı planlıyoruz.