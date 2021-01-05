HSBC, Yapı Kredi için tavsiyesini “Al”dan “Tut”a indirirken değerlendirdiği dört bankada fiyat hedeflerini yükseltti

HSBC analistleri Cihan Saraoğlu ve Anchit Rastogi’nin kaleme aldığı raporda Türk bankaları için 2021 görünümü değerlendirmesi yer aldı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, 5 Ocak tarihli raporda analistler faiz artırımları ve kısıtlama önlemlerinin kısa vadeli kâr görünümünü olumsuz etkilediğini, ancak yılın ikinci yarısında bankaların kârlılığının güçlü bir şekilde toparlanmasını beklediklerini belirtti.

Rapora göre tahminlerini revize eden analistler, 2021 mali yılında yüzde 8’lik kâr artışı ve ardından 2022’de baz etkisiyle yüzde 65’lik bir kâr artışı bekliyorlar.

Kurum, Garanti Bankası ve Akbank için “Al”, İş Bankası için “Tut” tavsiyeleri korudu. Yapı Kredi için tavsiyesini “Al”dan “Tut”a indirdi.

HSBC analistleri Akbank’taki fiyat hedefini 6.75 TL’den 8.15 TL’ye, Garanti Bankası’ndaki hedefini 11.90 TL’den 12.10 TL’ye, İş Bankası’ndaki