İhracatçı sektörlerde yatırım iştahı artıyor - Ekonomist

İhracatçı sektörlerde yatırım iştahı artıyor
Yatırımların finansmanında en önemli finansal sektörlerin başında gelen leasing, son yıllarda bir daralma trendi içinde. 2017 yılını 6,2 milyar dolarlık işlem hacmiyle kapatan sektörün 2018 hacmi 4,8 milyar dolara, 2019 işlem hacmi ise 2,5 milyar dolara kadar geriledi.
Dolayısıyla hızlı daralmanın sektör oyuncularının canını sıktığını tahmin etmek mümkün. Ancak 2019’un ikinci yarısından itibaren Merkez Bankası’nın politika faizini aşağı çekme eğilimiyle birlikte bireysel kredilerin yanında ticari kredilerin de faizlerinin düşmesi, yatırım iştahını yavaş yavaş artırmaya başlamış görünüyor.
Jeopolitik tarafta ve koronavirüsle birlikte global tarafta önemli kırılımlar yaşanmadığı taktirde, yatırım tarafında olumlu trendin artarak devam etmesi bekleniyor.
‘Etkinlik’ sayfalarında göreceğiniz gibi, hafta içinde düzenlediğimiz CEO Club toplantısının başlığı, ‘Bankacılık dışı finans’ idi. Toplantıda, sermaye piyasaları, leasing, faktoring, tüketici finansmanı, sigorta, bireysel emeklilik, portföy yönetimi gibi sektörlerdeki gelişmeler tartışıldı.
Doğal olarak, toplantı aynı zamanda bankacılık dışı finans kurumlarının CEO’larının buluşma noktası oldu. Bunlardan biri de leasing, faktoring ve tüketici finansman şirketlerinin üst kuruluşu olan Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Leasing Sektör Temsil Kurulu Başkanı Cüneyt Akpınar idi.
Akpınar, 2019 yılının son aylarından itibaren ana işi yatırımın finansmanı olan leasing sektörü olarak iyileşme sürecini görmeye başladıkları bilgisini aktardı.
Ocak 2019 ile Ocak 2020 karşılaştırmasını yapan Akpınar, işlem hacminde yüzde 239 artış olduğunu söyledi. Bu iyileşmenin belli sektörlerde net olarak görüldüğünü ifade eden Akpınar, yenilenebilir enerji, tekstil, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, ihracata odaklı sektörlerin burada öncülük yaptığını ifade etti.
Leasing sektörünün gelişimi konusunda Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında düzenleyici otorite ile temaslarının olduğunu anlatan Cüneyt Akpınar, vergisel ve hukuksal alanda çalışmalar olduğunu kaydetti.
Akpınar, hukuk ve vergi konusunda iki sempozyum yaparak düzenleyici otoriteye taze bilgi sunacaklarını da söyledi.
Aynı zamanda Burgan Leasing’in genel müdürü olan Cüneyt Akpınar, şirketin 2020 iş ajandasıyla ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: “Sektörün gelişmesine öncülük etmek yönünde çalışmalar yapıyoruz.
Bu anlamda 2019’da hayata geçirdiğimiz ve 2020 yılında da sürdürdüğümüz filo kiralama işlemleri var. Sektör lideri olduğumuz tekne işlemlerimiz bulunuyor. Bu alandaki fuarlarda aktif şekilde varız.
Bu alanda oldukça iddialı olduğumuz bir yelken takımımız var. Yine yenilenebilir enerji tarafındaki yatırımlara destek olmaya devam ediyoruz. İhracat odaklı sektörlerde de çalışmalarımız sürüyor.”
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