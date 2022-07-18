ING Türkiye, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları, 1.500 TL’ye kadar ise 3 bin 500 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arası ise 4 bin 250 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 5 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING’li yaptıkları takdirde de kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1.250 TL’ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL’ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor.

ING Türkiye’nin kampanyasından 7 Temmuz 2022-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye’den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ING’nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor.

Maaşını ING’ye taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla ING şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.

ING, emeklilere özel birçok ayrıcalık sunuyor. ING’li emekliler Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesaplarında para olmasa bile nakit çekebiliyor ve nakit ihtiyaçları için onlara özel avantajlı faiz oranları ile ihtiyaç kredisi fırsatlarından yararlanabiliyor.

Tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu Turuncu Ekstra programına dahil olan ING’liler, program kapsamında belirlenen aylık harcama tutarına ulaştıklarında ekstra avantajlar kazanıyor. Emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, Turuncu Ekstra programının tüm ekstra avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanabiliyor.

Turuncu Ekstra programı kapsamda ING’li emekliler, Turuncu ve e-Turuncu TL Hesaplarına ek faiz kazanabiliyor, para transferi işlemlerini ING Mobil ve Internet Şubesi’nde ücretsiz gerçekleştirebiliyor ve tüm ATM’lerden ücretsiz para çekip yatırabiliyor.

Emekliler ayrıca, ihtiyaç kredisi kullandıklarında kredi ödemelerine nakit iade ayrıcalığıyla avantajlı kredi faiz oranından faydalanabiliyor, Destek Hesap limitleri dahilinde ayda 3 işlemlerini faizsiz taksitlendirebiliyor veya erteleyebiliyor. (AA)