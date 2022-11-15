ING Türkiye’de Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı (COO) ve İcra Kurulu Üyeliği görevine Tuğçe Bora Kılıç atandı.

ING Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye’de üst düzey atama gerçekleştirildi.

ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine bugünden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye bankacılık sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Tuğçe Bora Kılıç getirildi. Kılıç, ING’nin dijitalleşme stratejisi ve mükemmel müşteri deneyimi hedefi doğrultusundaki operasyonel çalışmalarına liderlik edecek.

– ‘Tuğçe Bora Kılıç’ın deneyimiyle, dijital liderlik hedefimiz doğrultusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz’

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Dijitalleşmeyi ve müşteri deneyimini stratejisinin merkezine alan bir kurum olarak, Türkiye bankacılık sektöründe önemli rollerde deneyimi bulunan değerli bir ismin ING Türkiye ailesine katılmasından ve bu kritik göreve atanmasından dolayı mutluyuz. Tuğçe Bora Kılıç’ın deneyimi ve liderliğiyle, Türkiye’nin lider dijital kurumu olma hedefimiz doğrultusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Tuğçe Bora Kılıç, yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde İletişim Stratejileri alanında tamamladı. Kariyerine BNP Paribas’ta başlayan Kılıç, Societe Generale ve Accenture’da edindiği deneyimlerin ardından 2010 yılında HSBC Bank’a katıldı. Kılıç, kritik alanlarda üstlendiği yöneticilik görevlerinin ardından son olarak HSBC Türkiye COO’su olarak görev yapmaktaydı.