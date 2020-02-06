ING ve Citibank’ta atama ne zaman olacak?
Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli iki bankada yeni genel müdür henüz netleşmedi.
40’tan fazla ülkede 38,4 milyon müşteriye hizmet veren ING Grubu’nun bir parçası olan ING Türkiye’nin genel müdürü Pınar Abay, anımsanacağı gibi yılbaşı itibarıyla ING Grubu’na global icra kurulu üyesi olarak atandı.
Abay, bu görevinde Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’tan sorumlu olarak çalışıyor. ING Türkiye’ye 2011 yılında 34 yaşındayken genel müdür olarak atanan Pınar Abay, bu görevine ek olarak 2016 yılında ING Belçika’nın yönetim kurulu üyeliği görevine de getirilmişti.
Bu atamanın üzerinden bir ay geçmesine rağmen, ING Türkiye’nin başına Pınar Abay’ın yerine henüz yeni bir atama yapılmadı. Bu görevi şimdilik ‘vekaleten’ bankanın bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Canan Ediboğlu yürütüyor.
Ediboğlu’nun, Shell Türkiye’nin eski CEO’su olduğunu anımsatalım. Yeni genel müdür kim olacak? Şu ana kadar şirket içinden yeni bir isim atanmadığına göre acaba dışarıdan biri mi gelecek? Her iki soru da sıklıkla soruluyor.
Ancak bankacılık çevrelerinden aldığımız duyumlara göre yeni atama büyük olasılıkla banka içinden olacak. Hatta bu atama için genel müdür yardımcılarından birinin adı geçiyor. Ancak kesin olarak doğrulatamadığımız için paylaşamıyoruz.
Bir bankacı, sürece ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yapıyor: “ING Bank’ta prensip olarak boşalan pozisyonlar için tek adayla yetinilmez. Hep alternatif adaylar üzerinde çalışılır. Yaşanan süreç ve atamanın uzamasının nedeni de budur.
Fakat uzun süreceğini de zannetmiyorum.” Genel müdür koltuğu boş olan bir diğer banka ise Citibank Türkiye. Hatırlanacağı üzere, Serra Akçaoğlu, Citibank Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Çokuluslu Şirketler Başkanı oldu.
Citibank Türkiye’nin operasyon ve teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı Özge Coşkun, vekaleten genel müdürlük görevine getirilmiş durumda. Citibank tarafında da banka içinden atama olacağı yönünde bir beklenti var.
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