İş Bankası’ndan ihraç
Türkiye İş Bankası, yurtiçinde TL cinsinden katkı sermaye niteliğindeki üçüncü borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi.
Üç ayda bir değişken kupon ödemeli ihracın yıllık getirisi beş yıl vadeli devlet tahvilinin üzerine 350 baz puan ek getiri ile belirlendi.
İş Yatırım’ın aracılık ettiği ve emeklilik fonları ile yatırım fonları başta olmak üzere 70’e yakın nitelikli bireysel ve kurumsal yatırımcının ilgi gösterdiği ihraçta, 300 milyon TL olarak duyurulan satış tutarı, gelen talep sonrasında 350 milyon TL olarak gerçekleşti.
İş Bankası Sermaye Piyasaları Müdürü Işıl Dadaylı, TL cinsinden, 10 yıl vadeli ve beşinci yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, katkı sermaye hesaplamasına dâhil edilecek borçlanma aracının, yurtiçinde yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak ihraç edildiğini ifade etti.
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