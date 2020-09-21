Türkiye İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dahilinde, EBRD ile 54 milyon dolarlık, 367 gün vadeli kredi teminine yönelik sözleşme imzaladı.

Banka, bu krediyle pandemiden etkilenen küçük ve orta ölçekli şirketlerin finansman ihtiyaçlarına destek vermeye devam edecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, “Salgın nedeniyle 2020 Mart’tan itibaren devreye aldığımız çeşitli ekonomi destek paketleriyle, müşterilerimizi bu zor zamanlarda destekliyoruz” dedi.

Yalçın, bu amaca önemli katkı sağlayacak olan bu yeni kaynakla, EBRD ile işbirliklerini ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde artırarak sürdürdüklerini kaydetti.