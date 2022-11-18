Türkiye İş Bankası, sürdürülebilirlik bağlantılı yeni işlemi için, 330,5 milyon avroluk ve 191 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladı.

İş Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, 367 gün vadeli kredi anlaşmasında Bank of America ve Standard Chartered Bank koordinatör; Bank of America, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.

Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki 17 ülkeden 28 bankanın katıldığı ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti avro diliminde Euribor + yüzde 4, dolar diliminde ise SOFR + yüzde 4,25 oldu.

İş Bankası tarafından sürdürülebilirlik bağlantılı olarak gerçekleştirilen sendikasyon kredisi kapsamında engelli dostu bankamatiklerin toplam bankamatik sayısına oranının artırılması ve dijitalleşen süreçlerle sağlanacak kağıt tasarrufu performans kriterleri olarak tanımlandı.

Performans kriterlerine ilişkin olarak belirlenen hedeflere ulaşılması durumunda, kredide faiz indirimi gerçekleşecek.

“Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz”

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın, sürdürülebilirlik temalı kaynakları bu alandaki girişimlerinin bütünleyici bir parçası olarak gördüklerini ve sürdürülebilirlik bağlantılı yeni krediyle konuya verdikleri önemi bir kez daha vurguladıklarını bildirdi.

Yalçın, “Söz konusu işlem aracılığıyla bir taraftan ülkemiz ekonomisine kazandırdığımız 330,5 milyon avro ve 191 milyon dolar tutarındaki yeni kaynakla müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek verirken, diğer taraftan da belirlediğimiz performans kriterleri aracılığıyla çevresel ve sosyal alandaki pozitif etkimizi artırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.