Birleşik Ödeme, kurumlara e-para dijital cüzdan, sanal veya fiziksel ön ödemeli kart, yurtiçi ve yurtdışı para transferi, online/offline tahsilat ve kiosk/ akıllı kasa çözümleri olarak beş ana dikeyde çözüm önerileri sunuyor.

Birleşik Ödeme CEOsu İlker Sözdinler, terzi usulü, yenilikçi dijital finansal çözümlerle Türkiye’nin ilk ve tek fintech servis platform sağlayıcı (FaaS) şirketi olduklarını söylüyor.

TransferWise, Remitly, Paysend gibi şirketlerin Türkiye’deki tek iş ortağı olduklarını belirten Sözdinler, Fibabanka iştiraki Finberg’den yatırım alarak Türkiye’nin banka ortaklığına sahip ilk fintech şirketi olduklarını da kaydediyor.

2019’da yüzde 168 büyüyen Birleşik Ödeme, 2020 yıl sonunda işlem hacmini yüzde 300 artışla 6,5 milyar TL’ye çıkarmayı ve 3 milyon son kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Şirket, yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 25’ini de AR-GE’ye ayırıyor. İlker Sözdinler ile Birleşik Ödeme’nin iş planlarını ve hedeflerini konuştuk. Sözdinler’in Ceren Oral Balaban arkadaşımıza özel verdiği bilgiler şöyle:

ALTYAPISAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ *

Türkiye’nin ilk ve tek FaaS şirketiyiz. Kurumların dijital finansallaşma süreçlerinde stratejik çözüm ortağı olarak kanal ve ürün bazlı altyapısal çözüm önerileri sunuyoruz. Müşterilerimizin maliyetlerini minimize ederken verimlilik ve çevikliklerini artırmalarını sağlıyoruz. Lisans, yazılım ve donanımlarımızla kurumlar özelindeki hizmetlerin yelpazesini geniş ve güncel tutmak üzere teknolojik yatırımlar yapıyoruz. 60 kişilik bir ekibiz.

ÜÇ HANELİ BÜYÜME *

2019 son çeyrekte Fibabanka iştiraki Finberg’den yatırım alarak Türkiye’nin banka ortaklığına sahip ilk fintech şirketi olduk. FaaS vizyonu ve terzi usulü, yenilikçi dijital finansal çözümlerle her yıl üç haneli büyüyoruz. 2019’da ciromuz yüzde 168 arttı.

Yurtiçi para transferleri tarafında yüzde 300, globaldeki para transferleri tarafında yüzde 100 büyüdük. Yıl sonunda yüzde 300 artışla 6,5 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Perakendeden bankalara, global fintechlerden pazaryerlerine kadar birçok sektörden müşterilerimiz var. Amacımız, yılsonunda 3 milyon son kullanıcıya ulaşmak.

KAPIDA FİNANSAL HİZMET *

Ankara, Tekirdağ, Manisa ve Aksaray’da doğalgaz ve su ön ödemeli sayaç dolumları ve fatura ödemeleri için 7/24 hizmet veren Gazmatik ve Sumatik self-servis kiosklarımız var. Bu süreçte Ankara’da başlattığımız ‘Evde Vezne’ hizmetiyle motorize ekipler kurup, vatandaşların evlerine giderek su ve gaz dolumlarını yapıyoruz. Bu hizmeti yakında diğer büyükşehirlere yayacağız. Yine motorlu kuryeler aracılığıyla para transferi gibi finansal hizmetleri de kapıda vereceğiz.

GLOBAL HEDEFLER *

Pandemi öncesi yurtdışında ofis açma planlarımız vardı. Özbekistan, Azerbaycan, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) gibi bölgelerin merkez bankalarıyla ve bankalarıyla görüşmüştük. Yakında bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Uluslararası iş ortaklarımıza da yenilerini ekleyeceğiz. Bütüncül çözümlerimizi ve teknolojik altyapımızı güçlendirmeyi sürdürecek, yaratıcı ve pratik çözümlerimizin kaynağı olan ekibimizi de büyüteceğiz.

YIKICI VE YENİLİKÇİ *

Yeni düzenlemeler, bankacılık ürün ve hizmetlerinin veri bazlı demokratikleşmesine ve çeşitlenmesine yol açıyor. Demokratikleşmeyle bankacılık dışında kalan kitle sisteme kazandırılıyor. Hizmetlerin çeşitlenmesiyle bankacılık hizmetleri ticari ve sosyal hizmetlerle sunularak inovatif çözümler bulunuyor. Yeni açık veri politikaları gelişecek ve pazarda yoğun rekabet oluşacak. Finansal kurumların fintechlerle iş birliklerinin ‘yıkıcı-yenilikçi’ iş modelleri ve hızlı çözümler geliştireceğini öngörüyoruz.