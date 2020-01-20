Kalkınma Yatırım Bankası’na 45 milyon Euro kredi
Kalkınma Yatırım Bankası, sürdürülebilir kalkınmaya destek için yeni kredi anlaşmalarına devam ediyor.
Banka, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ikrazı ile Alman Hükümeti ve Alman Kalkınma Bankası’nın (KfW) birlikte finanse ettiği vadesi 40 yıla uzanan 45 milyon Euro’luk bir kredi anlaşması imzaladı.
KfW ile imzalanan uzun vadeli bu krediden, nüfusun sosyo-ekonomik koşullarına ve çevreye katkı sağlayan, Türkiye Çevre Mevzuatı ile uyumlu, biyo çeşitlilik üzerine olumsuz etkisi olmayan güneş enerjisine yönelik projeler geliştiren yatırımcılar yararlanabilecek.
Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, şöyle konuştu: “Kendi enerjisini kendisi üreten bir Türkiye hedefiyle sürdürülebilir kalkınmaya verdiğimiz desteğin yanı sıra yatırımcılarımıza farklı alanlarda sunacağımız krediler için finansman anlaşmalarımızın 2020’de de devamı gelecek.”
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