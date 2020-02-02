Kârlılığa ve sürdürülebilir büyümeye odaklanıyoruz
Zorlu geçen 2018 yılı ve 2019 başındaki düşük büyüme beklentilerine rağmen, geçen yıl bankacılık sektörü toplam varlıkları önceki yıla göre artış gösterdi.
Sektörde kârlılığın azalmasına bağlı olarak öz kaynak kârlılık oranları olumsuz bir şekilde etkilendi. Ancak bankaların bilanço yönetimindeki istikrarlı duruşlarıyla sektörün sermaye yeterlik rasyosunda düşüş olmadı, hatta yükseliş yaşandı.
2019’un ilk yarısı genel olarak kredi talebinin düşük olduğu bir dönem olarak geçti. QNB Finansbank bu dönemi rakiplerinden daha fazla büyüyerek ve daha yüksek bir kârlılık elde ederek kapattı.
QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, ikinci yarıyılda da faiz oranlarındaki düşüşle beraber sağlıklı bir bilanço ve güçlü öz kaynak yapısı sayesinde oldukça kuvvetli ve verimli bir dönem geçirdiklerini söylüyor.
“Uzun vadeli, sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda reel ekonomiye katkımızı yıl boyunca artırarak devam ettirdik” diyen Temel Güzeloğlu, 2019 banka ve sektör gerçekleşmeleri ile 2020 beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Başlıklar halinde Güzeloğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:
- 2019’da sürdürülebilir gelir kaynaklarına yönelirken, sektör genelinin üzerinde bir kredi büyümesi sağladık. Riskleri zamanında ve doğru tanımlayarak, etkin ve sistematik risk yönetimi stratejimizle kârlılığımızı da korumayı başardık. Öz kaynak kârlılığımızda hedeflerimizin üzerinde artış sağlarken, aktif büyüklüğümüzde de hedeflerimize ulaştık.
- 2020’de güçlü risk yönetimimizi temel alarak kârlılığa ve sürdürülebilir büyümeye odaklanmaya devam edeceğiz. Dijital yatırımlarımız ve müşteri odağımızla bireysel bankacılıkta güçlü konumumuzu korurken, KOBİ başta olmak üzere tüm tüzel segmentlerde büyümeyi hedefliyoruz. Bankamızın güçlü finansal yapısı ve kredi notlarıyla fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek geniş yatırımcı kitlelerine ulaşmak da yine önceliklerimiz arasında. Uzun vadeli stratejimiz doğrultusunda istikrarlı büyümemizi yüzde 13-15 seviyesinde devam ettireceğiz.
- 2019 yılında, dijital ürün portföyümüze yenilikçi bir finansal zeka uygulaması olan Q’yu ekleyerek bankacılık sektöründe bir ilke daha imza attık. Kişiye özel bir dijital asistan olan Q, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını ve düzenli yaptıkları işlemleri takip ediyor, zamanı geldiğinde onlara işlemlerini hatırlatıyor ve onayın ardından müşterilerimizin alışık olduğu şekilde işlemlerini tamamlıyor. Üstelik bunu konuşur gibi, sohbet kolaylığında yapıyor. Bu alandaki geliştirmelerimiz 2020’de de sürecek.
- 2019 yılında KOBİ’leri dijital dönüşüme hazırlamak üzere Dijital Köprü projesini hayata geçirdik. Dijital Köprü kapsamında KOBİ’lerin operasyonel ve günlük işlemlerini kolaylaştıracak, hem bankacılık hem de bankacılık dışı ihtiyaçlarını dijital olarak karşılayabilecekleri bir platform sunacağız. Dijital Köprü’nün ilk adımı olan e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye’den oluşan e-Dönüşüm paketini bankamız müşterisi olan veya olacak KOBİ’ler ilk etapta 2022 yılına kadar ücretsiz kullanabilecek. e-Dönüşüm paketi sadece bir başlangıç. Dijital Köprü projesi sürekli olarak kendini yenileyen ve geliştiren bir platform olacak.
- Özellikle 2018 Eylül-Ekim aylarında yaşanan ekonomik dalgalanmayla beraber yoğun konkordato başvuruları oldu. 2019 yılında yasalaşan finansal yeniden yapılandırma kanunu ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde imzaladığımız çerçeve sözleşmelerle birlikte önümüzdeki dönemde konkordato sayısında belirgin bir azalma öngörüyoruz. Sektörün NPL oranı şu anda yüzde 6-7 seviyesinde ve burada kısa vadede bir kırılganlık beklemiyoruz. Hatta alınan önlemler ve kredi büyümesine paralel olarak, sorunlu krediler rasyolarında önümüzdeki dönemde bir miktar iyileşme de görülebilir.
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