Konut hesabında para biriktirenlere tanınan bir dönem içinde 3 aya kadar ödeme yapmama hakkı, koronavirüs dolayısıyla artırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmelik değişikliği uyarınca, 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, aylık ödeme yapmakta olanlar isterlerse 6 defaya kadar ödeme yapmayabilecekler. Ödemelerini üç ayda bir yapanların da bir yıl içinde 1 defa taksit ödememe hakkı bulunuyor. Bu hak da bir yıl içinde 2 defaya çıkartıldı.