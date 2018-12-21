Kredilerde ortalamanın üzerinde büyüdük
2018’in dokuz ayında aktif büyüklüğümüz yüzde 43 büyümeyle 353 milyar TL’yi aştı. 3 milyar 819 milyon TL brüt kârımızdan 709 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 3 milyar 110 milyon TL net kâr elde ettik. Ortalama öz kaynak kârlılığımız yüzde 16,6 oldu.
Nakdi kredilerimiz yıllık bazda sektör ortalamasının üzerinde, yüzde 35 büyüyerek 235 milyar TL’yi aştı. Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla 308 milyar TL destek sağladık.
Eylüldeki 5 milyar TL’lik ‘ilave ana sermaye hükümlerini haiz tahvil ihracı’ sayesinde, sermaye yeterliliği rasyomuz yüzde 17,23’e ulaştı. Bu oran, rakip bankalar arasında da en iyilerden biri olarak öne çıktı. Eylül sonunda 10 yıl vadeli 300 milyon dolarlık bir ihraç da gerçekleştirdik.
Bankacılık işlemlerinin yüzde 93’ünden fazlası şube dışı kanallarımızdan yapıldı. Mobil bankacılık uygulamamızın 3,3 milyondan fazla kullanıcısı var. Dijital bankacılığa yatırımlar ile şube dışı kanallarımızı daha etkin kullanmayı, verimliliği artırmayı, dijital platformlardan pazarlama kapasitemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.
Mehmet Emin Özcan/Vakıfbank Genel Müdürü
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