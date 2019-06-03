Kredilerimiz 369,6 milyar TL’ye yükseldi
İlk çeyrekte toplam kredilerimiz 2018 yıl sonuna göre yüzde 8 artışla 369,6 milyar TL’ye yükseldi. Nakdi ticari kredilerimiz yüzde 10,7 artışla 236,4 milyar TL’ye ulaştı. Nakdi kredilerimiz içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 41 olurken bu alandaki pazar payımızı yüzde 17,3’e taşımayı başardık.
Toplam mevduatımız yüzde 8,4 artışla 269,7 milyar TL, aktif büyüklüğümüz yüzde 7,6 yükselişle 407 milyar TL oldu. Güçlü kaynak yapımızı koruyarak bilanço kalitemizi daha da artırdık. Net kârımız 305 milyon TL olarak gerçekleşti.
İlk üç ayda 120 bin esnafa ve sanatkâra 11,6 milyar TL kredi kullandırdık. Esnaf kredileri bakiyemizi 39,4 milyar TL’ye, kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkâr sayımızı 542 bine yükselttik.
Enflasyonla mücadeleye katkı sunan özel önlemler üzerinde çalışırken mevduat müşterilerimizin tasarruflarını enflasyona karşı koruyacak yeni ürünler geliştiriyoruz.
Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı’ ve ‘Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı’ ürünlerimiz, tasarruf sahiplerinin birikimlerini daha korunaklı hale getiriyor.
Osman Arslan/Halkbank Genel Müdürü
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