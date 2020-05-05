Türkiye’de faizsiz sigortacılık (tekâfül) esaslarına göre kurulan ilk şirket olan Neova Sigorta’nın ortaklık yapısı değişti. Neova Sigorta’da yüzde 7 hissesi bulunan Kuveyt Türk, ortaklarla varılan anlaşma sonucunda hisse devir sözleşmesi imzalayarak Neova Sigorta’nın yüzde 93’lük hissesini de devraldı.

Neova Sigorta’nın hisselerinin tamamı yapılan anlaşmayla Kuveyt Türk’e geçmiş oldu. İlgili kamu kurumları nezdindeki izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından 5 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla pay devir işlemleri gerçekleşti.

14 bölge ve 2 bin 300 acente

Katılım sigortacılığı esaslarına göre 2009 yılında hayat dışı sigortacılık alanında kurulan Neova Sigorta, müşterilerine trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK, ferdi kaza, seyahat gibi sigorta ürünleri sunuyor.

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, hayat dışı sigorta sektöründe yüzde 2,83 piyasa payıyla 11. sırada, katılım sigortacılığı sektöründe ise yüzde 50,72 piyasa payıyla ilk sırada yer alıyor. Neova Sigorta, 14 bölge müdürlüğü, 2 bin 300 acentesi ve 250’yi aşan çalışanıyla hayat dışı katılım sigortacılığı alanında 11 yıldır lider ve öncü konumda bulunuyor.