Maxi şimdi WhatsApp’ta
Türkiye İş Bankası’nın yapay zekâ teknolojisine dayalı ve doğal dil işleme yeteneğine sahip kişisel asistanı Maxi, geçen yılın sonunda önce İşCep sonra Maximum Mobil’de müşterilerinin kullanımına sunulmuştu.
Maxi, kısa sürede 4 milyon kullanıcı tarafından deneyimlendi. İş Bankası; Google Asistan, Facebook Messenger uygulamalarından sonra şimdi de Maxi’yi WhatsApp uygulamasına entegre etti.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, “Bankacılık altyapımızı teknolojik gelişmelerle birleştiriyor, teknolojiyi müşterilerimizin yararına kullanmak için çalışıyoruz” dedi.
Sezen, yapay zekâ teknolojisi sayesinde birebir ve tamamen kişiye özel çözümler sunan hizmet deneyimiyle Maxi’yi ilerleyen dönemlerde ev ve araba asistanlarıyla da entegre etmeyi planladıklarını da kaydetti.
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