Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklikle, bankaların kredi tahsis ve kullandırımına ilişkin ücret limitlerinde sınırlamaya gidildi.

Buna göre, kredi tahsis ücretleri kredi limitinin yüzde 0,25’ini, limit yenilemelerinde ise yenilenen limitin yüzde 0,125’ini geçemeyecek. Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilecek.

Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamayacak. Azami kredi tahsis ücreti yıllık olup, tahsis edilen limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanacak.

Öte yandan kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilecek ve rotatif krediler hariç kullandırılan kredinin yüzde 1,10’unu geçemeyecek. Söz konusu ücret, rotatif kredilerde ise ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık yüzde 1’ini aşamayacak.

Rotatif kredilerin kullandırım ücreti, ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden dönem sonlarında, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk ettirilecek. Bir yıldan kısa vadeli kredi kullandırımlarında azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanacak.

Tebliğ’e eklenen geçici madde ile de bankalarca menkul kıymet tesisine tabi kredilerin kullandırımı karşılığında mali kuruluşlardan alınabilecek ücretler de bu sınırlamaya dahil edildi.