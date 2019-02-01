NN Hayat ve Emeklilik’ten Romanya’ya transfer
Dünya çapında 18 ülkede, 15 bin çalışanı ile 17 milyondanfazla müşterisi bulunan NN Group, faaliyet gösterdiği ülkeler arasında rotasyona önem veren kurumlardan.
Dikey ya da yatay atamalarla ofislerindeki organik bağı güçlendirmeyi hedefleyen NN Group, İstanbul ofisinde iki üst düzey atamayı duyurdu.
Son iki yıldır üst düzey yönetici olarak görev yapan Meliha Yardım, grubun Romanya ofisine transfer olurken; NN Group genel merkezinde üst düzey yöneticilik yapan Hong-Wha Ling, İstanbul ofisine atandı.
NN Hayat ve Emeklilik’in insan kaynaklarından sorumlu üst düzey yöneticisi Meliha Yardım, aynı görev için grubun Romanya ofisine transfer oldu. Meliha Yardım’dan boşalan koltuğa da NN Group Genel Merkezi’nde CIO fonksiyonlarından sorumlu insan kaynakları üst düzey yöneticisi olarak görev yapan Hong-Wha Ling getirildi.
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden 2007 yılında mezun olan Meliha Yardım, 2008 yılında profesyonel kariyerine HSBC Bankası İnsan Kaynakları biriminde başladı. Daha sonra Hay Grup’ta danışman olarak çalışan Yardım, 2012 yılında NN Hayat ve Emeklilik’e katıldı.
Meliha Yardım, aynı zamanda değişim yönetiminde önemli roller üstlendi ve NN Grup çapında yürütülen bazı projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulundu. İşe alım, ücretlendirme, yan haklar ve İK iş ortaklığında 15 yıllık deneyime sahip olan Hong- Wha Ling ise Şubat 2006’da ING’ye, 2011’de ise NN Group’a katıldı.
Yedi yıldır NN Group bünyesinde insan kaynakları departmanında çeşitli kademelerde çalışan Ling, özellikle değişim yönetimi ve entegrasyon süreçlerinde görev aldı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?