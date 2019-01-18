Odağımızda KOBİ’ler var
İngiltere merkezli Aon, 120 ülkede 50 bin çalışanıyla sahip olduğu veriye dayalı analitik yetkinlikler sayesinde risk, emeklilik ve sağlık konularında profesyonel hizmetler sunuyor.
Aon’un Türkiye’deki şirketi olan Aon Sigorta ve Reasürans Brokerliği ise 1995’ten bu yana sigorta ve reasürans brokerliği ile risk yönetimi danışmanlığı konularında faaliyet gösteriyor. 2017’de 80 milyon TL ciro elde eden şirket, bu dönemde hacimsel olarak 1 milyar TL’lik primin üretimine aracılık etti.
Aon Türkiye Eş CEO’su Selda Oknas, hem ciro hem de prim üretimi anlamında 2018’i enflasyon oranı kadar yani yaklaşık yüzde 20-25 büyümeyle tamamladıklarını tahmin ediyor. 2019 için de hedefler yine bu bantta yer alıyor.
Sigorta sektörünün 2017’yi 46,5 milyar TL toplam prim üretimiyle tamamladığını hatırlatan Selda Oknas, Kasım 2018 itibarıyla bu rakamın 48,2 milyar TL’ye ulaştığını, 2018’in de 50 milyar TL gibi bir rakamla geride kaldığını tahmin ettiğini kaydediyor.
Aon Türkiye’nin 2019 ajandasında odak noktayı ise KOBİ’ler oluşturuyor. 2007’de kurduğu Aon Affinity Türkiye Departmanı kapsamında bireysel sigortalar, KOBİ sigortaları, özel sigorta çözümleri sunan şirket, 2019’da bu kapsamdaki çalışmalarını yoğunlaştıracak.
KOBİ’lerin sigortayı öncelik haline getirmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Selda Oknas, bireylere ve KOBİ’lere kümeler halinde ulaşmayı planladıklarını ifade ediyor. Bunun için
çalıştıkları büyük kurumlardan da bağlantılı oldukları KOBİ’lere sigortanın önemi konusunda bilgi vermelerini istediklerine değiniyor. Oknas, “KOBİ’ler sigortanın pahalı bir ürün olduğunu düşünüyor ve sigorta yaptırmaktan kaçınıyor. Oysa KOBİ’ler kırılgan ve sürdürülebilir olmayan bir yapıya sahip.
Kredi kullanımından aldıkları pay da az” diye konuşuyor. Selda Oknas, KOBİ’lere satın alma kuvvetlerine göre terzi usulü çözümlerle ulaşacaklarını da kaydediyor. 1 milyar TL’lik prim üretiminde KOBİ’lerin payının yüzde 10 olduğu bilgisini veren Oknas, bunu beş yılda yüzde 50 yapmayı planladıklarını sözlerine ekliyor.
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