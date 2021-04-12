Altı sigorta ve emeklilik şirketinin bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2020’yi başarılı sonuçlarla geride bıraktı.

Şirket, hayat tarafında 4 milyar TL prim üretimi ve yüzde 27,67 pazar payına, hayat dışında 8,9 milyar TL prim üretimi ve yüzde 13,04 pazar payına ulaştı.

Emeklilik tarafında ise fon büyüklüğü yüzde 36 artışla 36 milyar TL’yi geçti. Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Atilla Benli, yenilikçi ürünlerde sektörün ihtiyaç duyduğu öncü rolü üstleneceklerini söylüyor.

Finansal ürünlere ve sağlık sigortalarına daha fazla odaklanacaklarını kaydeden Benli; hayat alanında ürün gamını çeşitlendireceklerini, siber sigortaların da yeni ürün geliştirme konusunda öncelikleri arasında olacağı bilgisini veriyor.

Atilla Benli; “2 bin 578 çalışanı, 7 bin 664 dağıtım ağıyla 38 bölgede 11,6 milyon müşterisine nitelikli hizmet veren şirket olarak, 2021’de prim üretiminde lider olmayı ve kârlı büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.