Orta ve küçük şirketlerde potansiyel görüyoruz
İspanya’nın en büyük sigorta gruplarından Mapfre, beş kıtada 100’den fazla ülkede reasürans, asistan ve finansal hizmetler alanlarında faaliyet gösteriyor.
Türkiye’deki operasyonlarına 2007 yılında satın aldığı Genel Sigorta ile başlayan Mapfre, son beş yılda Türkiye’deki cirosunu yüzde 266 oranında artırırken önümüzdeki yıllarda da pazarda büyümeye ve etkinliğini artırmaya devam etmeyi amaçlıyor.
Mapfre Sigorta’nın 2018 sonu itibarıyla ödenmiş sermayesi 350 milyon TL’ye, öz kaynak büyüklüğü ise 682 milyon TL’ye ulaştı. Şirket, mühendislik branşında öne çıkıyor. Bu branşı 2018’de genel olarak ikinci tamamlayan şirket, branş içinde yer alan montaj tüm riskler ve inşaat tüm risklerde ise ilk sırada yer aldı.
Montaj tüm risklerde 13 milyon 210 bin TL prim üretimiyle pazar payını yüzde 15,2’ye çıkaran Mapfre Sigorta, inşaat tüm risklerde ise 76 milyon 191 bin TL prim üretimine ve yüzde 15’lik pazar payına ulaştı.
Yılsonu prim üretim sonuçlarında dikkat çeken bir nokta da sağlık branşında gerçekleşti. Bu alanda dördüncü sıradaki yerini koruyan Mapfre Sigorta, prim üretimini bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artırarak 559 milyon 630 bin TL’ye yükseltti.
Mapfre Türkiye CEO’su Alfredo Muñoz ile finans editörümüz Gözde Yeniova sigorta sektörünü ve Mapfre’nin planlarını konuştu.
Görüşmemizden satır başları şöyle:
- 2018 yılı çok iyi geçmese de önümüzdeki dönemden umutluyum. Sektörde büyüme sürüyor ama yeterli değil. Enflasyonun artmasının etkisi oluyor. Finansal yatırımlarımız var ve bu nedenle iyi getirilerimiz var. Sektörde teknik kârlarda sorun var bunda enflasyon ve rekabet etkili oluyor.
- Sektörde kârlı büyüme şu anda yok. Şu anda büyümeye değil kârlılığa odaklanıyoruz. Özellikle spesifik alanlarda bunu yapmaya çalışıyoruz. Sektörde beşinci sıradayız.
- Enflasyondaki yükselişin durması ile birlikte bazı segmentlerde büyüme hedefliyoruz. Oto sigortası alanında önemli bir know how’umuz var. Ama Türkiye’de genel sigorta şirketiyiz. Özellikle KOBİ’ler tarafına odaklanıp orada büyümenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Büyük şirketler zaten sigortalarını yaptırmış durumdalar o yüzden bu pazardaki potansiyel limitli. Orta ve küçük boydaki şirketler ise hala tam olarak sigorta hizmeti almış değil. O nedenle burada potansiyel görüyoruz.
- Bu yıl çoğu şirket için çok parlak değil, nakit akışlarında sorunlar var. O nedenle şu an için sigorta belki onlar için öncelikli değil. Ancak biz yine de çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz, network oluşturuyoruz.
- İnşaat kısmında çok iyiyiz. Şu anda çok büyük projeler olmasa bile gelecek. Trafik sigortası bizim önceliğimiz değil. Portföyümüzü artırmayı düşünüyoruz. Endüstri bazında büyüme bekliyoruz.
- Yatırımlarımıza temel alanda devam edeceğiz. Dijital ve IT yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İşimizdeki dijital dönüşüm için gerekli araçlara yatırım yapacağız. Müşterilere özel çözümler ve dağıtım kanalımıza yatırımlar devam edecek. Ayrıca insan kaynağına da yatırım yapıyoruz. Özel yeteneklere sahip çalışanları almayı sürdüreceğiz.
- Dijital araçlarda yeni ürün lansmanı yaptık. Bazı ürün ve hizmetler için de çalışmalarımız sürüyor. Müşterilerle ilişkilerimizi geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu bizim için önemli.
- Yakın zamanda pazar gelişecek. Pazarda çok fazla şirket var. Bunların bazıları büyük bazıları ise küçük. Bazı uluslararası şirketler pazardan gidebilir. Bazıları satın alma yapabilir. Gerçekten rekabet avantajı sağlayacak bir durum olursa satın alma düşünülebilir. Ancak şu anda öyle bir ihtiyacımız yok.
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