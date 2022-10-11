Oyak Yatırımdan yapılan açıklamaya göre, şirketin, ürün ve uygulama portföyünü genişleten ve mobil uygulama üzerinden dijital yatırım hizmetleri sunan İngiliz Invstr firması ile yaptığı anlaşmayla yatırımcıların ilk aşamada Türkiye’deki çeşitli finansal varlıklara tek bir uygulama üzerinden ulaşması hedefleniyor.

Orta vadede bölge ülkelerde de benzer hizmetlerin kolaylıkla yatırımcılara sunulabilmesi için iş birliklerinin yapılması planlanıyor. Geliştirilecek ürün, servis ve uygulamalar, yatırımcıların finansal okuryazarlık seviyelerini artırmaya imkan oluştururken, Türkiye sermaye piyasalarının gelişimine de katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kullanıcılar mobil uygulama üzerinden banka ve yatırım hesapları ile debit ve kredi kartlarına erişebilecek, sigorta ve “Şimdi Al Sonra Öde” (BNPL) gibi hizmetlerinden faydalanabilecek.

ABD’de Kayıtlı Yatırım Danışmanı olan ve aracılık lisansına sahip Invstr firmasının yüksek kullanıcı memnuniyetinde deneyim sunan kullanıcı dostu finansal eğitim ve yatırım uygulaması aracılığıyla Türkiye sermaye piyasalarında bulunan yatırım enstrümanlarına gerek yurt içinden, gerekse Invstr’ın kullanıldığı ülkelerden yatırımcılar için erişim imkanı sağlanacak. Bu sayede, erişimi olmayan çok geniş bir kesime Türkiye sermaye piyasalarına ulaşma imkanı sunulmuş olacak.

Gençlere finansal okur-yazarlık eğitimleri

Merkezi Londra’da bulunan Invstr, sürdürülebilir gelecek için yaş aralığı gözetmeksizin yatırım yapmak isteyen kişilerin daha bilinçli adımlar atmasına olanak sağlıyor. İnovatif finansal hizmetler veren firma, özellikle gençlerin finansal okur-yazarlık seviyelerini artırmak amacıyla eğitim içerikleri sunuyor, aynı zamanda kullanıcılara farklı demo portföyler ile kendilerini deneme imkanı sağlıyor.

Uygulama, eğlence, eğitim ve yarışma unsurlarını bir araya getirerek kullanıcılarının kendilerini geliştirmelerini ve yatırım konusunda kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağlıyor.

1,7 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş olan Invstr uygulamasına dünya genelinde 200’den fazla ülkeden erişim imkanı bulunuyor. Bunun yanı sıra Snapchat platformundaki Snap Mini Invstr uygulaması bugüne kadar yaklaşık 2 milyon kişi tarafından kullanıldı.

Lisanslı iş ortakları ile bankacılık ve aracı kurum hizmetlerini bir arada sunan Invstr, 2019 yılında UK App Awards tarafından “Yılın Fintech Uygulaması” ve UK Business Technology Awards tarafından “Yılın Uygulaması” seçildi. Öte yandan, Invstr kurucusu Kerim Derhalli 2019’da Go:Tech Business Awards tarafından “Yılın Teknoloji Girişimcisi” ödülünü aldı.