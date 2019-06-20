Özel sektöre finansal desteklerimiz sürecek
Proaktif bir yaklaşımla oluşturduğumuz politikalarımız sayesinde 2019 ilk çeyrekte sağlıklı finansal sonuçlar elde ettik. Toplam aktif büyüklüğümüzü yılbaşına göre yüzde 9 artırarak 41,6 milyar TL’ye ulaştırdık.
Öz kaynaklarımız yılbaşına göre yüzde 13 artışla 5,3 milyar TL’ye yükseldi. Bu dönemde yıllık bazda yüzde 14,8 öz kaynak getiri oranı elde ettik. Net dönem kârımız ise 185 milyon TL oldu.
Brüt nakdi kredilerimiz yüzde 6 büyüyerek 29,8 milyar TL’ye çıktı. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kaynak verimliliği, çevre, altyapı, kadın istihdamı gibi öncelik verdiğimiz alanlardaki kredilerimizle yurtdışından sağladığımız uzun vadeli kaynakları ekonomiye kazandırdık.
İlk çeyrekte küresel gündemde yaşanan gelişmeler büyüme beklentilerini etkiledi. İç piyasalarda da sanayi üretimi ve dış ticaret verileri ekonomide dengelenme sürecinin devam ettiğine işaret ediyor. TSKB olarak ülkemizin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için özel sektöre sunduğumuz finansal desteklerimizi ve danışmanlık hizmetlerimizi yüksek motivasyonla sürdüreceğiz.
Suat İnce/TSKB Genel Müdürü
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