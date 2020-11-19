Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Aralık 2021 döneminde 11 bankanın Piyasa Yapıcı (PY) olarak faaliyet göstereceğini açıkladı.

Hazine’den yapılan yazılı açıklamaya göre 2021 için PY bankalar Akbank, Denizbank, HSBC Bank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası olarak belirlendi.

Aynı bankalar bu yıl da PY olarak faaliyet göstermişti.

Öte yandan Hazine 2021 PY döneminden itibaren bankaları 3 gruba ayırdığnı açıkladı.

Hazine açıklamasına göre birinci grup bankalar, aktif büyüklükleri 500 milyar TL’nin üzerindeki bankaları; ikinci grup bankalar, aktif büyüklükleri 300 ve 500 milyar TL arasındaki bankaları ve üçüncü grup bankalar ise aktif büyüklükleri 300 milyar TL’nin altındaki bankaları ifade ediyor.